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Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудил законопроект об аквакультуре на ГТС. Фото пресс-службы Совфеда

Поправки по аквакультуре на ГТС предложат доработать

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию посчитал необходимой доработку законопроекта об аквакультуре на ГТС инициаторами — думой Астраханской области. Но поднятая проблема актуальна и ею должны заниматься также на федеральном уровне, отметили сенаторы.

Законопроект, призванный урегулировать вопросы размещения рыбоводной инфраструктуры на временно не используемых по назначению гидротехнических сооружениях, Дума Астраханской области передала на рассмотрение федеральным коллегам в сентябре, сообщает корреспондент Fishnews.

Объекты ГТС задействованы под аквакультуру в разных регионах. Такие примеры есть на Кольской АЭС, Волгоградской, Костромской ГРЭС, шлюзах Астраханского вододелителя, рассказал сенатор от Астраханской области Геннадий Орденов.

При этом парламентарий отметил, что рыбоводы работали в этих местах исторически: во времена Советского Союза возможность аквакультуры на ГТС и особенно на объектах гидроэнергетического комплекса активно внедрялась для компенсации наносимого рыбному хозяйству вреда. Однако затем стали действовать новые законодательные условия.

Проект, предложенный Думой Астраханской области, предусматривает, что индустриальная аквакультура без использования рыбоводных участков может осуществляться в пределах гидротехнических сооружений. Это должно устранить правовую неопределенность, с которой столкнулись рыбоводы.

Проблема актуальна, в том числе речь идет о сохранении уникальных рыбных стад, обратили внимание участники заседания комитета Совета Федерации. В то же время, как сообщил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац, на законопроект поступило большое число возражений со стороны органов, обеспечивающих безопасность ГТС, и правительство готовит отрицательный отзыв. Докладывавший по проекту закона Геннадий Орденов также обратил внимание, что документ «в представленной редакции включает неполный перечень поправок в законодательство, необходимых для урегулирования правового положения предприятий аквакультуры».

В итоге решено: для того чтобы у изменений были шансы на дальнейшее движение, предложить Думе Астраханской области доработать законопроект — с учетом замечаний, сформулированных федеральными коллегами.

Вопрос аквакультуры на объектах ГТС также включат в решение парламентских слушаний, проходивших в Совете Федерации в октябре. В Минсельхозе заверили, что готовы искать решение проблемы.

Председатель комитета СФ Александр Двойных напомнил, что законодательные инициативы из регионов не всегда до конца проработаны, но они как минимум фиксируют проблему и дают одно из предложений по ее решению.

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  • Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудил законопроект об аквакультуре на ГТС. Фото пресс-службы Совфеда
  • Проект поправок представил сенатор от Астраханской области Геннадий ОРДЕНОВ. Фото пресс-службы Совфеда
  • Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений КАЦ. Фото пресс-службы Совфеда
  • Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр ДВОЙНЫХ. Фото пресс-службы Совфеда
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