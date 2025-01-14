Какую рыбу признали самой популярной в новогодние каникулы

Читатели Fishnews рассказали, какая рыба чаще всего украшала их стол в период новогодних каникул. В лидерах опроса оказались лосось и сельдь.

Опрос: какая рыба чаще всего украшала столы в новогодние каникулы — проводился в телеграм-канале Fishnews.

Первое место в голосовании занял лосось: его выбрали 47% участников. Далее по популярности следует сельдь (37%). Вариант «Другой вид рыбы» набрал 6% голосов. Столько же — у ответа «Не ел рыбу». Замыкает список вариант «минтай, треска» (4%).

Напомним, что в прошлом году на уровне федерального правительства была принята дорожная карта по увеличению потребления рыбы в стране на период до 2030 г. В качестве целевого результата разработчики плана определили показатель в 28 кг на человека в год.

На Fishnews материалы, посвященные программам и проектам по популяризации рыбной продукции, собраны в специальной рубрике — «Рыба для россиян».

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