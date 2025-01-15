Крабы — драйвер рыбного экспорта Поморья

По итогам 2024 г. Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт из Архангельской области более 3,2 тыс. тонн мороженой рыбы и морепродуктов. Почти две трети этого объема обеспечили поставки крабовой продукции.

В прошедшем году сотрудники управления проконтролировали 3226,1 тонны мороженой рыбы и морепродуктов, отправленных за рубеж из Поморья. В структуре экспорта наибольшую долю заняли поставки камчатского краба и стригуна опилио — 2037,3 тонны. За границу также ушло 1007 тонн мороженой трески, 94,16 тонны филе трески и пикши, 87,6 тонны мороженой пикши.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления, рыбопродукция отправлялась в Нидерланды, Южную Корею и Китай. При продаже в страны АТР груз следовал автомобильным и железнодорожным транспортом до порта Владивосток, а далее — морем, в Нидерланды поставки осуществлялись автомобильным транспортом.

Специалисты Россельхознадзора досмотрели 156 автотранспортных средств на возможность погрузки морепродукции. Особое внимание было уделено соблюдению температурного режима. На экспортируемую продукцию управление выдало 211 ветеринарных сертификатов формы 5i, 170 сертификатов здоровья КНР, 70 сертификатов здоровья Республики Корея и 21 сертификат здоровья ЕС.

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