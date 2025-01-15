Россия сократила закупки семги из Чили

По итогам 2024 г. Россия увеличила импорт кижуча и ставриды из Чили и сократила поставки в республику семги и мидий, отмечают аналитики Рыбного союза.

Аналитический центр Рыбного союза выполнил анализ на основе данных чилийской таможенной службы, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, российский импорт рыбы и морепродуктов из Чили в прошедшем году снизился на 25% в весе и упал на 35% в деньгах к показателям 2023 г. Отправлено 50 тыс. тонн стоимостью 260 млн долларов.

В натуральном выражении объем поставок из Чили в РФ почти вернулся к уровню 2022 г., а в денежном — оказался самым низким за последние шесть лет, подсчитали аналитики отраслевого объединения.

При этом в разрезе видов продукции на чилийском направлении российского импорта рыбы и морепродуктов наблюдалась разнонаправленная динамика.

Поставки мороженой семги ПСГ сократились к уровню 2023 г. на 45% в весе и деньгах — до 21 тыс. тонн и 140 млн долларов.

Импорт мороженого филе семги из Чили в Россию тоже снизился к 2023 г.: на 10% в натуральном и денежном выражении — до 3 тыс. тонн и 32 млн долларов соответственно.

Импорт чилийских мидий сократился на 25% в весе и деньгах — до 15 тыс. тонн и 32 млн долларов.

Импорт мороженого кижуча (ПБГ) в Россию по сравнению с 2023 г. вырос на 30% в натуральном выражении — до 6 тыс. тонн, и на 20% в денежном — до 34 млн долларов.

Поставки в Россию мороженой нераздельной ставриды выросли в три раза в весе и деньгах: импортировано почти 2 тыс. тонн более чем на 2 млн долларов, отметили в Рыбном союзе.

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