Тюменская область приготовила новую партию озер аквафермерам

В Тюменской области на аукцион выставили 11 участков на озерах для пастбищного рыбоводства. Заявки можно подавать по 14 февраля включительно.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены в Сладковском, Аббатском, Уватском и Нижнетавдинском муниципальных районах.

Площади РВУ составляют от 14 до 785 га, начальные цены — от 11,2 тыс. до 628 тыс. рублей.

Аукцион планируют провести 20 февраля в Тюмени. За победителями закрепят участки на 25 лет.

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