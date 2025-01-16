Январская рыбалка идет с опережением прошлогоднего графика

За первые две недели 2025 г. российские рыбаки выловили во всех районах промысла почти 158 тыс. тонн водных биоресурсов. Лидирует по уловам Дальневосточный бассейн, где полным ходом идет минтаевая путина.

По состоянию на 13 января вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 158 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Это на 3% больше, чем на аналогичную дату 2024 г.

В Дальневосточном бассейне год начался ударно — освоено 143,3 тыс. тонн, что на 4% выше прошлогоднего уровня. Вылов минтая составил 86,2 тыс. тонн, тихоокеанской сельди — 47,7 тыс. тонн, трески — 4,9 тыс. тонн.

На Северном бассейне рыбаки выловили 7,4 тыс. тонн, в том числе 4,9 тыс. тонн трески и 1,3 тыс. тонн пикши.

В Западном бассейне добыто 1,3 тыс. тонн: 0,7 тыс. тонн балтийской сельди (салаки) и 0,6 тыс. тонн шпрота (кильки).

В Азово-Черноморском бассейне уловы представлены преимущественно хамсой — 1,1 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне предприятия в основном вели добычу кильки — 2,1 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда выловили около 2,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2024 г..

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