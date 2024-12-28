Что меняется в 2025 году?

Какие изменения в законодательном поле предстоят предприятиям рыбной промышленности в новом году, рассказываем в традиционном обзоре Fishnews.

Индексация ставок сбора

Ставки сбора за пользование водными биоресурсами с 2025 года должны быть проиндексированы на коэффициент-дефлятор. На предстоящий год этот показатель установлен в размере 1,08.

В результате пересмотра ставка сбора по такому важнейшему объекту промысла на Дальнем Востоке, как минтай, вырастет с 4300 рублей за тонну до 4644 рублей, по сельди — с 400 рублей до 432 рублей. Ставка по треске Дальневосточного бассейна увеличивается с 6400 рублей до 6912 рублей, палтусу — с 16500 рублей до 17820 рублей, камчатскому крабу — с 80 тыс. рублей до 86400 рублей.

Ставка по треске Северного бассейна возрастет с 7900 рублей за тонну до 8532 рублей, пикшу — с 4300 рублей до 4644 рублей.

Индексация теперь будет ежегодной — это было предусмотрено внесенными в 2022 г. в Налоговый кодекс изменениями.

НДС для племенной продукции

В течение трех лет реализация (передача для собственных нужд) племенных рыб и посадочного материала для аквакультуры была освобождена от налога на добавленную стоимость. Однако с 2025 года это положение прекращает свое действие. И теперь законодатели предусмотрели для такой продукции льготную ставку НДС 10%. Решение распространяется в том числе на ввоз племенной рыбы и посадочного материала в Россию.

Постановлением от 18 декабря 2024 г. № 1816 правительство утвердило перечень кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и кодов ТН ВЭД ЕАЭС для применения изменений.

В отраслевом сообществе отмечали, что отмена освобождения от НДС может отразиться на себестоимости продукции рыбоводства, но установление льготной ставки в 10% все же показывает, что государство понимает значимость развития аквакультуры.

Блокировка продажи просроченной икры

Для различных категорий товаров постепенно вводится блокировка на кассе в случае, если нет данных о цифровой маркировке в системе «Честный знак» или истек срок годности. А с 1 октября 2025 г. этот режим распространится и на красную и черную икру. Такое решение приняло правительство.

Обязательная цифровая маркировка лососевой и осетровой икры была введена в 2024 г.

Большая налоговая реформа

В июле 2024 года был принят федеральный закон, предусматривающий серьезные изменения налогового регулирования. Так, с 2025 года повышается ставка налога на прибыль — с 20% до 25%. Вводится новая шкала НДФЛ.

Малый и средний бизнес в обрабатывающих отраслях государство решило поддержать с помощью пониженных тарифов страховых взносов. В список видов деятельность, на которые распространяется эта льгота, вошла в том числе и рыбопереработка.

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