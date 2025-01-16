Рыбному экспорту Исландии помогает аквакультура

Исландия по итогам 2024 г. нарастила экспорт продукции аквакультуры на 16% по сравнению с предыдущим годом. Местный профильный портал отмечает, что выращивание товарной рыбы стало важной частью экономики республики.

В денежном выражении объем экспорта продукции аквакультуры за прошедший год составил 54 млрд исландских крон (384 млн долларов), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные отраслевые СМИ. При этом доля выращенной продукции в общем экспорте водных биоресурсов выросла до 15%, а во всех зарубежных продажах Исландии — до 6%.

Больше всего выручки приносит аквакультурная треска, далее следует лосось, на третьем месте — пикша.

Рыбоводство уже стало важной частью экономики республики, и в ближайшие годы его значение будет только увеличиться, отмечает исландский отраслевой портал. Автор подчеркивает, что такое развитие событий повышает диверсификацию экспорта и увеличивает поступления иностранной валюты в экономику страны.

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