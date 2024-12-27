ЕС утвердил квоты на беспошлинный ввоз норвежской рыбы

Евросоюз объявил о введении квот для беспошлинного ввоза рыбы и морепродуктов из Норвегии с 1 января 2025 г. Ожидается, что эти лимиты сыграют важную роль в росте норвежского экспорта.

Это соглашение является частью более широких по тематике переговоров о Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) между Норвегией и ЕС на период с 1 мая 2021 г. по 30 апреля 2028 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные отраслевые СМИ.

Поскольку соглашение имеет обратную силу, то объемы, которые не удалось ввезти с мая 2021 г. по январь 2025 г., будут перераспределены на оставшийся период действия документа.

Квоты распространяются на мороженую сельдь и другую рыбу, мороженое и охлажденное филе сельди, рыбную муку, маринованную сельдь, мороженую креветку (очищенную и в панцире), разделанный лосось, копченый лосось, свежую и охлажденную рыбу, а также мороженое, охлажденное и свежее рыбное филе.

По словам норвежского министра рыболовства и аквакультуры Марианне Сивертсен Нэсс (Marianne Sivertsen Næss), рынок ЕС является одним из важнейших для экспортеров рыбы и морепродуктов королевства. Поэтому новые квоты на беспошлинный ввоз имеют важное значение для экономики страны.

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