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Со склада воровали, в частности, омуля в брикетах. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)

Жителей Якутска ждет суд за серию краж рыбы и мяса со склада

В Республике Саха (Якутия) двое граждан ожидают суда за серию краж мороженой рыбы и оленины. По данным правоохранителей, злоумышленники причинили предпринимателю ущерб в размере более 2 млн рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителей Якутска в возрасте 22 и 29 лет. Они обвиняются в хищении мясной и рыбной продукции у бизнесмена.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального МВД, организатор криминальной схемы, по данным правоохранителей, вовлек в противоправную деятельность родственника и его сожительницу. В январе прошлого года полицейские в рамках оперативного эксперимента приобрели у подозреваемых 18 мешков промысловой рыбы, которая ранее была похищена у местного предпринимателя. По месту жительства одного из фигурантов правоохранители изъяли 700 тыс. рублей наличными и банковскую карту с 250 тыс. рублей, вырученных от продажи краденого.

Следствие установило, что младший из фигурантов, являющийся организатором преступления, работал водителем-экспедитором у бизнесмена. Во время рабочей смены он выносил из ледника-склада замороженные оленьи туши, упакованного в брикеты омуля, а также нельму штучной заморозки и вывозил их на служебном микроавтобусе. Подельники рассылали через мессенджер объявления о продаже мясной и рыбной продукции, якобы привезенной из Жиганского района республики, и реализовывали похищенную продукцию откликнувшимся гражданам.

Сообщники встречались в заранее оговоренных местах, иногда в пунктах распиловки мяса, хранили продукцию в строящемся частном доме на окраине Якутска, затем развозили краденое по адресам и делили выручку.

После серии краж с февраля по июнь 2023 г. недобросовестный работник уволился с предприятия, а осенью снова устроился на работу и взялся за старое, отметили в МВД.

По данным полиции, в общей сложности участники организованной группы похитили 27 оленьих туш весом 945 кг и свыше 4,4 тонны арктического омуля и нельмы.

На время предварительного следствия фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и домашнего ареста. На их имущество наложили арест, а изъятые денежные средства были переданы потерпевшему в целях возмещения ущерба.

Сейчас материалы уголовного дела, расследованного по двум эпизодам, по части 4 статьи 158 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Уголовное дело в отношении женщины расследуется в отдельном производстве.

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  • Со склада воровали, в частности, омуля в брикетах. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
  • По данным правоохранителей, водитель-экспедитор вывозил продукцию на служебном микроавтобусе. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
  • По данным правоохранителей, сообщники хранили продукцию в строящемся частном доме на окраине Якутска. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
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