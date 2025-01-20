Сахалинца подозревают в незаконном вылове «краснокнижной» калуги

Следственные органы на Сахалине возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова калуги — рыбы, занесенной в Красную книгу РФ. Материалы поступили от пограничников.

Следственный отдел по городу Оха СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

По версии следствия, местный житель поймал в обход закона «краснокнижную» калугу, при этом охинец был в сговоре с неустановленным лицом. В рамках уголовного дела изъяты орудия лова, рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области. Ведутся следственные действия по сбору и закреплению доказательств.

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