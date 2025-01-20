Иностранца «развели» на покупке трепанга

В Хасанском районе Приморского края под стражу отправили двоих подозреваемых в мошенничестве. По версии правоохранителей, фигуранты взяли у иностранца 44 млн рублей, пообещав поставить ему две тонны трепанга.

Инцидент произошел в декабре в поселке Славянка, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, у фигурантов отсутствовала реальная возможность исполнить принятые на себя обязательства, а после получения денег злоумышленники перестали выходить с покупателем на связь.

С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемых под стражу на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере) поставлены в надзорном ведомстве на контроль.

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