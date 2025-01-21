Кто вошел в топ-20 судов Дальнего Востока с самыми большими уловами

Почти треть вылова на Дальневосточном бассейне в 2024 г. обеспечили 20 рыбопромысловых судов, рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. ВАРПЭ привела данные по каждому судну.

Российский вылов по итогам прошлого года составил свыше 4,88 млн тонн. Традиционно основной объем добычи пришелся на Дальний Восток. Рыбаки региона освоили почти 3,7 млн тонн. Почти треть этого объема взяли 20 рыбопромысловых судов (менее 4% от общей численности рыбопромыслового флота Дальневосточного бассейна), привели данные во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Отраслевое объединение опубликовало топ-20 дальневосточных судов по объемам вылова.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в первой тройке траулеры группы компаний «Сигма Марин Технолоджи»: «Петр I» с уловом свыше 93,5 тыс. тонн (этот показатель стал мировым рекордом), «Ерофей» (более 84,6 тыс. тонн) и «Сергей Бочкарев» (свыше 81 тыс. тонн). В двадцатке также — суда «Норебо», РРПК, «Океанрыбфлота», «Гидрострой». Основной вклад в дальневосточный вылов обеспечил в том числе новый флот.

Читайте также: Российские рыбаки сохраняют лидерство по добыче минтая

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews