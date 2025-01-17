Российские рыбаки сохраняют лидерство по добыче минтая

Россия в 2024 г. обновила рекорд по объемам освоения минтая: добыто без малого 2 млн тонн. Вылов на 47% выше, чем у основного конкурента на мировом рынке — США. В новом году показатели планируется сохранить на уровне 1,9-2 млн тонн.

Промысловые итоги 2024 г. подвела Ассоциация добытчиков минтая. По подсчетам объединения, вылов российских рыбаков в Дальневосточном бассейне достиг 1998,3 тыс. тонн. Это на 2%, или 38 тыс. тонн, выше результата предыдущего года. Доля минтая в общенациональном улове выросла почти до 41%. Основной конкурент России на мировом рынке — США — добыл лишь 1,35 млн тонн минтая, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ.

«Запасы этой рыбы в России находятся на высоком уровне, поэтому уловы растут. Это результат грамотной природоохранной политики российских регулятора и рыбаков, бережной эксплуатации ресурса и модернизации флота. Практически во всех основных районах промысла в минувшем году нам удалось нарастить уловы и освоить выделенные квоты. Например, в Охотском море, на который приходится порядка половины всего улова минтая в стране, добыча выросла на 8%, до 1041 тыс. тонн. На Курилах вылов вырос на 21%, до 258 тыс. тонн. Сложная ситуация с освоением была только в Беринговом море — здесь было освоено менее 70% от ОДУ. Вылов составил 486,2 тыс. тонн. Это связано со слабой промысловой обстановкой, которая отмечалась по ходу всего сезона», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак. По его словам, американским рыбакам также не удалось освоить весь выделенный лимит. В заливе Аляске из-за досрочного закрытия промысла рыбаки не смогли освоить порядка 50-60 тыс. тонн минтая — более 30% от выделенной для этого района квоты.

Ожидания от 2025 года

В нынешнем году, по оценкам АДМ, американские рыбаки вновь окажутся позади. В России допустимый улов установлен на уровне 2,46 млн тонн (+7% к 2024 г.), в США — 1,58 млн тонн (+5%).

«Основной промысловый сезон России — охотоморская минтаевая путина — стартовал 1 января и обещает быть успешным. Большинство факторов, от которых зависит формирование промысловых скоплений, в прогностическом плане оцениваются как благоприятные. По оценкам океанологов и синоптиков, ледовая обстановка, так же как и погодные условия, не будут создавать каких-либо помех проведению промысловых операций в зимне-весенний период. Опасение вызывает только ухудшающаяся ситуация в Беринговом море. По пессимистичным оценкам ученых, с учетом прогнозируемой возрастной структуры запаса и неблагоприятных факторов, влияющих на миграцию рыбы в российские воды, в этом году промысловая обстановка может быть еще сложнее, чем в прошлом. Вместе с тем суммарный вылов минтая по итогам года в России сохранится на уровне 1,9-2 млн тонн», — прогнозирует глава АДМ.

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