Об экологии Арктики «расскажут» северные рыбы

Российские ученые собрали данные о двух слабоизученных видах арктических рыб — люмпене Фабрициуса Lumpenus fabricii (Stichaeidae) и полярном триглопсе Triglops nybelini (Cottidae). Их можно рассматривать как индикаторы состояния экосистем, отметили специалисты.

Исследования провели сотрудники Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ), Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН и Всероссийского НИИ института рыбного хозяйства и океанографии.

Ученые собрали информацию о пространственном и вертикальном распределении двух видов, температурных характеристиках их среды обитания, размерно-возрастной и размерно-половой структуре, возрасте и темпах роста, размерах, возрастах полового созревания, плодовитости и составе пищи, сообщили Fishnews в пресс-службе ИПЭЭ РАН.

Люмпен Фабрициус — бентофаг, основной пищей которому в Чукотском и Карском морях служат мелкие донные и придонные беспозвоночные, главным образом различные многощетинковые черви.

У полярного триглопса сравнительно широкий пищевой спектр, однако основа его биомассы в море Лаптевых формируется за счет концентрирующихся в придонном слое ракообразных — гипериид и эвфаузиид. По мере увеличения размеров особей пищевой спектр сужается в два раза: относительное значение гипериид в рационе резко увеличивается, а эвфаузиид — наоборот, сокращается.

«Наряду с другими мелкими представителями донной высокоширотной ихтиофауны исследованные виды могут рассматриваться в качестве видов — индикаторов состояния арктических экосистем. Поэтому получение новых данных об их экологии не только способствует лучшему пониманию функционирования морских прибрежных экосистем высоких широт, но и позволяет осуществлять мониторинг их состояния в современный период, характеризующийся резкими климатическими изменениями и усилением антропогенной нагрузки», — подчеркнули в ИПЭЭ РАН.

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