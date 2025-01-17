«Атлантниро» начало исследования в водах Марокко

Российское научное судно «Атлантниро» приступило к выполнению тралово-акустической съемки в атлантической рыболовной зоне Марокко. Специалисты планируют оценить состояние запасов важных для промысла пелагических видов рыб.

После бункеровки топливом в марокканском порту Дахла научное судно «Атлантниро», участвующее в Большой африканской экспедиции, с 7 января приступило к выполнению тралово-акустической съемки в атлантической рыболовной зоне Марокко. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, научно-исследовательские работы будут вестись в течение 35 суток и охватят акваторию от мыса Кап Блан до мыса Бохадор.

По результатам съемки ученые рассчитывают получить сведения о биомассе и численности эксплуатируемых пелагических видов рыб в водах Марокко. Участники экспедиции соберут данные для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных водных биоресурсов и пелагических рыб, а также условий формирования повышенной биопродуктивности вод в этом районе.

В ходе исследований запланирован сбор проб для определения качественного и количественного видового состава фито- зоо-, ихтиопланктона и образцов гидробионтов для профильных подразделений ВНИРО.

Детали съемки российская научная группа предварительно согласовала с представителями Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко.

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