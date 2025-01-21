Незаконную рыбалку на Цимлянском водохранилище прервали правоохранители

В Ростовской области транспортные полицейские и рыбоохрана поймали браконьера на Цимлянском водохранилище. Сумма ущерба от незаконной добычи плотвы и судака превысила 100 тыс. рублей.

С поличным попался ранее судимый житель Цимлянского района. У злоумышленника правоохранители изъяли надувную лодку, две ставные лесковые сети общей длиной 120 м и 142 рыбы: 120 экземпляров плотвы и 22 судака, рассказали Fishnews в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Дознаватель Волгодонского линейного отдела полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). С фигуранта взяли обязательство о явке.

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