Карелия выделила новые акватории под садки

В Республике Карелия на аукцион выставили четыре участка под индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 25 января.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, два рыбоводных участка площадью 107 га и 121 га расположены в Белом море в границах Лоухского района. Еще два РВУ площадью 5 га и 39 га — на озерах в Кондопожском и Калевальском районах.

Стартовые цены лотов составляют от 17 тыс. до 335 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 13 марта в Санкт-Петербурге. Акватории предоставляются на 10 лет на условиях обособленного и совместного (в одном случае) водопользования.

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