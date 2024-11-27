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В Карелии состоялось совещание по итогам работы предприятий аквакультуры. Фото пресс-службы республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства https://mcx.gov.karelia.ru/news/25-11-2024-podvedeny-predvaritelnye-itogi-razvitiya-akvakultury-v-karelii-v-2024-godu/

Рыбоводы Карелии подвели предварительные итоги года

В Республике Карелия ожидают, что объемы производства продукции товарной аквакультуры по итогам 2024 г. сохранятся на прошлогоднем уровне. В регионе развивается переработка выращенной рыбы, ведется работа по импортозамещению кормов и посадочного материала.

Выращивание и переработка

Предварительные итоги подвели на совещании в Пряже. За девять месяцев рыбоводные предприятия Карелии вырастили 29,6 тыс. тонн товарной продукции. Это 101% по отношению к аналогичному периоду 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского и рыбного хозяйства. Предполагается, что по итогам года объем сохранится на уровне прошлого, отметила и.о. министра Ольга Палкина.

Налоговые поступления от рыбоводства в консолидированный бюджет за последние пять лет удвоились. За девять месяцев 2024 г. выплачено 363 млн рублей налогов (без учета смежных секторов экономики). Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Более трети рыбоводных хозяйств в регионе имеют свои перерабатывающие мощности. По итогам текущего года планируется направить на собственную переработку около 15 тыс. тонн товарной рыбы. К концу года предполагается ввести в эксплуатацию еще один цех по глубокой переработке рыбы мощностью 1 тыс. тонн в год.

Корма и посадочный материал

Зависимость региональной аквакультуры от импорта качественных комбикормов и посадочного материала в республике до конца не преодолена, хотя такая работа ведется. Сейчас потребность в кормах оценивается в 55 тыс. тонн в год (без учета ввода в эксплуатацию новых рыбоводных участков). Общая потребность в мальках форели — около 35 млн штук в год.

Решаются вопросы строительства заводов по производству рыбных кормов, посадочного материала и селекционно-племенных центров рыбоводства.

Так, в 2023 г. ООО «Федоренко Н.В.» реализовало первый этап комплекса по выращиванию мальков форели, сига, чира и муксуна мощностью более 5 млн штук. Компания «Вечерний Бриз» в Олонецком районе строит комплекс по выращиванию рыбопосадочного материала и товарной форели в установках замкнутого водоснабжения общей годовой мощностью 1 тыс. тонн. По итогам прошлого года предприятию удалось вырастить 45 тонн товарной форели навеской 2 кг.

В 2024 г. компания «Инарктика СЗ» ввела в Кондопоге в эксплуатацию комплекс по выращиванию посадочного материала лососевых мощностью 6 млн штук в год. Также в этом году компания «Карельская форель» в Лахденпохском районе сдала в тестовую эксплуатацию инкубационно-выростной цех по производству мелкого посадочного материала годовой мощностью около 1 млн штук.

Использование Белого моря

Предполагается, что перспективным направлением станет выращивание крупного посадочного материала в установках замкнутого водоснабжения с дальнейшим доращиванием в Белом море. Это позволит оптимизировать риски и сократить сроки выращивания.

Сейчас в в Лоухском районе работает морское рыбоводное хозяйство компании «Седлецкие», также в этом году приступила к работе компания «Акварекс Био».

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