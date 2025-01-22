Ученые СахНИРО собирают данные по наваге

Сотрудники лаборатории морских и пресноводных рыб Сахалинского филиала ВНИРО ведут наблюдения на наважьей путине. Полученные данные помогут при подготовке прогноза вылова на 2026 г.

В заливе Терпения в разгаре «большая рыбалка» — добычу ведет маломерный флот близнецовыми тралами, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«После доставки на берег рыба замораживается естественным способом на открытых площадках. Получается так называемая «ворошонка». После заморозки навагу фасуют по мешкам и отправляют потребителям», — рассказали во ВНИРО. Ученые, со своей стороны, делают промеры и анализ пойманной наваги.

По основным районам промысла на Сахалине вылов наваги на 22 января составил 2762 тонны.

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