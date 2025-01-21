Проекты в сфере рыбопереработки остаются стратегическими для Сахалина и Курил

Ввод в эксплуатацию новых предприятий по глубокой переработки рыбы губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал в числе важнейших для региона на совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Среди стратегических для Сахалинской области проектов глава региона обозначил запуск двух заводов по глубокой переработки рыбы и завода по производству рыбной муки и жира на Курильских островах. Также губернатор отметил важность реконструкции гидротехнических сооружений Корсаковского порта, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

Напомним, что Сахалинская область активно развивает береговую переработку. В рамках второго этапа программы инвестиционных квот компании региона выразили готовность построить четыре новых завода. ГК «Гидрострой» заявилась на участие в проекте с тремя предприятиями: два из них — на Шикотане и Итурупе — уже сданы. Рыбокомбинат «Островной» включился в проект с заводом на Шикотане. Новые перерабатывающие мощности на Сахалине и Курилах созданы и в рамках первого этапа инвестквот. Модернизируют береговую переработку рыбопромышленники и вне рамок этой программы.

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