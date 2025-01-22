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Сырой трепанг, изъятый полицией. Кадр оперативной съемки

«Трепанговую артель» из Корсакова закрыла полиция

На Сахалине полицейские задержали за незаконный вылов трепанга четверых членов организованной группы. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, предварительно оценивается в сумму около 1,2 млн рублей.

Оперативники установили, что житель города Корсакова вовлек в криминальную схему троих своих знакомых. Злоумышленники осуществляли вылов трепанга на моторных лодках с использованием профессионального водолазного снаряжения, рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

По данным полиции, сообщники следили за обстановкой на берегу и в море на случай появления правоохранителей. Уловы отправлялись на переработку и сбыт. Для этого один из фигурантов арендовал помещение в частном секторе в Корсакове, где с помощью специального оборудования происходила термическая обработка трепанга.

Участников группы задержали сотрудники уголовного розыска на частной территории после очередного криминального лова. Полицейские обнаружили 702 экземпляра сырого трепанга и 1127 — замороженного. Также изъяли лодки, водолазное снаряжение, а также металлический чан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Продолжается сбор и закрепление доказательств. С фигурантов взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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  • Сырой трепанг, изъятый полицией. Кадр оперативной съемки
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