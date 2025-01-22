«Трепанговую артель» из Корсакова закрыла полиция

На Сахалине полицейские задержали за незаконный вылов трепанга четверых членов организованной группы. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, предварительно оценивается в сумму около 1,2 млн рублей.

Оперативники установили, что житель города Корсакова вовлек в криминальную схему троих своих знакомых. Злоумышленники осуществляли вылов трепанга на моторных лодках с использованием профессионального водолазного снаряжения, рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

По данным полиции, сообщники следили за обстановкой на берегу и в море на случай появления правоохранителей. Уловы отправлялись на переработку и сбыт. Для этого один из фигурантов арендовал помещение в частном секторе в Корсакове, где с помощью специального оборудования происходила термическая обработка трепанга.

Участников группы задержали сотрудники уголовного розыска на частной территории после очередного криминального лова. Полицейские обнаружили 702 экземпляра сырого трепанга и 1127 — замороженного. Также изъяли лодки, водолазное снаряжение, а также металлический чан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Продолжается сбор и закрепление доказательств. С фигурантов взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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