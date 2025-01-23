Аналитики рассказали о динамике рыбной торговли с Китаем

Россия занимает вторую строчку среди экспортеров рыбы и морепродуктов в КНР. В прошлом году наша страна поставила в Китай рыбопродукции на 2,7 млрд долларов — приводит данные аналитический центр Рыбного союза.

В 2024 г. объем торговли рыбой и морепродуктами между Россией и Китаем остался на уровне 2023 г. и составил 3,15 млрд долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза, опираясь на данные Главного таможенного управления КНР.

Экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай снизился по сравнению с показателем 2023 г. на 5% — до 2,7 млрд долларов, передает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию объединения. В том числе сократились поставки рыбы мороженой неразделанной на 17% — до 1,3 млрд долларов. В то же время российский вывоз ракообразных в Поднебесную поднялся на 7% — до 1,3 млрд долларов.

Доля России в китайском импорте рыбы и морепродуктов составляет более 15%. Наша страна находится на втором месте в мире среди экспортеров рыбы и морепродуктов в КНР, уступая только Эквадору, рассказали в отраслевом объединении.

Импорт рыбы и морепродуктов из КНР в Россию в 2024 г. увеличился на 57% и достиг 406 млн долларов.

Поставки мороженой рыбы выросли на 85% − до 96 млн долларов, рыбного филе — на 16%, до 41 млн долларов, моллюсков — в два раза, до 74 млн долларов.

Среди направлений китайского экспорта рыбы и морепродуктов Россия находится на 12-м месте с долей 2%.

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