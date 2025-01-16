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Коммюнике подписали премьер-министры Михаил МИШУСТИН и ФАМ Минь Тинь. Фото пресс-службы правительства РФ

Россия и Вьетнам намерены наращивать товарооборот

Торгово-экономическое сотрудничество стало одной из тем визита премьер-министра Михаила Мишустина во Вьетнам. Стороны договорились о наращивании поставок продукции на рынки друг друга.

Курс на развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере между Россией и Вьетнамом нашел отражение в совместном коммюнике по итогам официального визита главы правительства РФ Михаила Мишустина в республику.

Стороны договорились укреплять торговлю, в том числе за счет более широкого использования возможностей Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами — членами, с одной стороны, и Вьетнамом — с другой. Также Россия и Вьетнам высказались за наращивание взаимных поставок продукции на рынки друг друга, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на текст заявления.

Поставки рыбной продукции — одна из составляющих торговых отношений двух стран. Товарооборот рыбы и морепродуктов между Россией и Вьетнамом в 2024 г. вырос на 37% к 2023 г. — до 353 млн долларов, приводит данные Рыбный союз.

Российский экспорт рыбной продукции во Вьетнам остался на уровне прошлого года − 122 млн долларов, указали в объединении.

Перспективным направлением является развитие отношений двух стран в сфере рыбопереработки, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

«Страна обладает значительными мощностями для производства филе и мяса рыбы. По объему экспорта этой продукции Вьетнам и Китай практически сравнялись в 2024 году. Но, в то время как КНР утрачивает свой статус мировой рыбоперерабатывающей фабрики, Вьетнам, напротив, наращивает потенциал. Сейчас загрузка местных производств осуществляется за счет отечественного аквакультурного сырья — пангасиуса и тилапии, которые по вкусовым качествам и полезным свойствам уступают дикой рыбе. Россия могла бы обеспечить вьетнамскую переработку таким сырьем. Мы оцениваем потенциал поставок мороженой трески минимум в 15 тыс. тонн в год», — рассказал о возможностях взаимодействия российских рыбаков руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

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