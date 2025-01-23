Приморье наловило более 50 тыс. тонн минтая

С начала года стартовала охотоморская минтаевая путина — одна из крупнейших путин на Дальнем Востоке. Предприятия Приморского края к 20 января добыли 52,8 тыс. тонн, это 7,85% от установленного объема.

Тихоокеанской сельди рыбаки региона поймали 11,1 тыс. тонн (9,4%), сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья. Вопросы организации и регулирования промысла обсудили на первом заседании штаба путины в Росрыболовстве.

Напомним, специализированный промысел минтая ведется в два этапа: сезон «А» — с 1 января по 9 апреля, когда будет освоена большая часть квот, и сезон «Б» — с 15 октября по 31 декабря.

По состоянию на 20 января объем фактической загрузки рыбной продукцией холодильных мощностей в портах края составляет около 46%, отметили в пресс-службе.

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