Росрыболовство запланировало новый квотный аукцион

Торги по продаже долей квот для промысла в Дальневосточном, Западном бассейнах и в районах действия международных договоров планируется провести 12 февраля на электронной платформе.

На продажу на площадке Российского аукционного дома выставлены 9 лотов. На Дальневосточном бассейне покупателям предложены одна доля квоты трески в Западно-Камчатской подзоне и две доли наваги в Карагинской подзоне, доля спизулы в подзоне Приморье, сообщает корреспондент Fishnews.

На Западном бассейне планируется распределить две доли квоты трески в Балтийском море (26-й подрайон).

Также на торги выставлены доли квот для промысла в районах регулирования международных договоров: доля квоты леща в Калининградском (Вислинском заливе) для работы в рамках российско-польского соглашения, доля квоты трески в подрайоне 3М НАФО, доля квоты морского окуня в районе регулирования НЕАФК.

Сбор заявок на участие в торгах будет проводиться до 7 февраля, а сам аукцион намечен на 12 февраля.

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