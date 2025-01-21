На крабовые квоты Северного бассейна пока не нашлось покупателя

Аукцион по продаже долей квоты вылова в инвестцелях второго этапа камчатского краба в Баренцевом море вновь не состоялся. На этот раз лоты предлагались со стартовой ценой порядка 10,4 млрд рублей.

Росрыболовство, напомним, запланировало торги на 23 января, однако заявок ни по одному из лотов не поступило, и аукцион был признан несостоявшимся.

Всего покупателям предлагалось пять долей квоты в инвестиционных целях — 2022 (так называется вид квот) камчатского краба на Северном бассейне — по 20% каждая, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее Росрыболовство дважды пыталось продать доли квоты в ноябре — с более высокой начальной ценой. Тогда торги также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Инвестиционная составляющая предполагает, что покупатели должны построить инвестиционные объекты в России. По трем лотам это промысловые суда на отечественных верфях, по двум — крупные логистические комплексы.

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