Польша собирается помочь рыболовству ЕС

Республика Польша, которая в первой половине 2025 г. председательствует в Евросоюзе, обнародовала свою амбициозную программу на этом посту. В частности, приоритетное внимание планируется уделить вопросам рыболовства.

Варшава намерена укрепить сотрудничество с Норвегией, Исландией и Фарерскими островами путем заключения соглашений о партнерстве в рыбной отрасли. Договоренности будут посвящены вопросам общих запасов водных биоресурсов и доступа в воды друг друга, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные отраслевые СМИ.

Эти планы вызывают обеспокоенность у ирландских рыбаков, чьи воды находятся в непосредственной близости Норвегии, Исландии и Фарер. Ирландцы опасаются, что Брюссель склонен больше прислушиваться к операторам крупных промышленных флотов в ущерб мелким отраслевым игрокам, отмечает зарубежная пресса.

Кроме этого, во время своего председательства Польша намерена сосредоточиться на поддержке конкурентоспособности флота ЕС путем обеспечения справедливых условий промысла в переговорах с региональными управляющими организациями и третьими странами.

Также будет сделана ставка на научно обоснованное управление рыболовством и проведение переговоров для обеспечения квот в Северном, Средиземном, Черном морях и Атлантическом океане. Польша собирается уделить внимание внедрению в законодательство ЕС рекомендаций Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (GFCM), внесению изменений в регламенты для устранения вредоносного влияния третьих стран на морскую экологию. Еще одна инициатива Варшавы — начать обсуждение обновления Общей политики в области рыболовства (CFP).

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