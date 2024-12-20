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Марифермеры Крыма приобрели у Тихоокеанского филиала ВНИРО 300 тыс. особей молоди устрицы средней массой 2 г. Фото пресс-службы ТИНРО

Крымские марифермеры опробуют спат устриц из Владивостока

Устричные хозяйства Крыма впервые закупили крупную партию молоди устрицы, выращенной в научно-производственном центре Тихоокеанского филиала ВНИРО. Отход при транспортировке спата оказался весьма низким, отметили ученые.

Специалисты ТИНРО в течение 2020-2023 гг. разработали методику выращивания жизнестойкой молоди тихоокеанской устрицы в заводских условиях. Работы проводились в инновационном научно-производственном центре марикультуры на острове Попова. Там были проведены эксперименты по выяснению оптимальных сроков нереста и стимуляции производителей, изучены условия, благоприятные для содержания личинок по температуре и солености, подобраны наиболее продуктивные диеты из культивируемых микроводорослей, определены оптимальные плотности в садках для доращивания в море.

Масштабирование разработанной технологии в условиях ИНПЦ позволило получить в этом году свыше 1 млн экземпляров жизнестойкой молоди устрицы, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Первыми покупателями молоди урожая этого года стали мариводы Крыма. Они проявили интерес к разработкам ученых ВНИРО на сентябрьском Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, отметили в институте.

По словам специалистов, во многом такому решению крымских устрицеводов способствовали результаты совместных исследований Тихоокеанского и Азово-Черноморского филиалов ВНИРО. В ходе этих работ научные сотрудники оценили возможности выращивания молоди устриц из залива Петра Великого в условиях черноморского побережья России. Для этого в 2023 и 2024 гг. небольшие партии молоди, полученной в центре марикультуры на острове Попова, доставили в отдел «Керченский» АзНИИРХ. Там ученые проводили наблюдения за выживаемостью и темпом роста моллюска на разных участках побережья.

Выяснилось, что молодь хорошо переносит длительную транспортировку в охлажденном состоянии. Отход в процессе выращивания не превышал 25%, а скорость приростов массы свидетельствовала, что на второй год большая часть устриц будет достигать товарного размера. «Таким образом, исследовательский проект показал, что культивирование устриц в Крыму из посадочного материала, полученного во Владивостоке, имеет вполне реальные перспективы», — подчеркнули в пресс-службе.

Первая крупная партия молоди устрицы урожая 2024 г., приобретенная для доращивания у побережья Крыма, составила 300 тыс. особей средней массой 2 г. В процессе транспортировки от Владивостока до Крыма отход составил около 12% — это можно считать весьма хорошим показателем, обратили внимание ученые.

Ранее, по имеющейся информации, при попытках доставки посадочного материала из Европы или Китая величина убыли могла доходить до 50-100%. «Тем не менее очевидно, что решающее значение для увеличения масштабов культивирования тихоокеанской устрицы в Крыму будут иметь результаты адаптации и роста первой крупной партии, отправленной на полуостров», — подчеркнули специалисты.

По оценкам «устричных сомелье», устрица, выращенная в проливе Старка из молоди, полученной в центре марикультуры ТИНРО на острове Попова, имеет ярко выраженный сладкий оттенок и длительное послевкусие. «Хочется надеяться, что свои замечательные качества устрица «Старка» сохранит и в Крымских водах», — отметили в институте.

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