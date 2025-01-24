Израиль ратифицировал соглашение о рыболовных субсидиях ВТО

Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат вручил гендиректору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале документ о ратификации соглашения об избыточных рыболовных субсидиях. Для вступления договора в силу необходимо, чтобы к нему присоединились еще 22 страны — члена ВТО.

Нгози Оконджо-Ивеала приветствовала официальное принятие Израилем соглашения о рыболовных субсидиях. Она также призвала оставшихся членов ВТО поторопиться с ратификацией соглашения и тем самым помочь защитить океаны, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-релиз организации.

В ответном слове Нир Баркат заявил, что Израиль гордится успешным завершением процесса ратификации. Он также выразил уверенность в «преобразующем потенциале этого соглашения».

Израиль стал 89-м государством, завершившим процедуру принятия соглашения о рыболовных субсидиях.

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