Браконьерство на Амуре обернулось судимостью и материальными потерями

В Хабаровском крае двух граждан приговорили к условным срокам за незаконный вылов кеты. Фигуранты добровольно возместили причиненный водным биоресурсам ущерб — более 350 тыс. рублей.

В районе поселка Маго в Николаевском районе двое местных жителей на лодке с помощью сплавных сетей незаконно добыли 96 экземпляров кеты, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Николаевский-на-Амуре городской суд классифицировал деятельность фигурантов как незаконную добычу водных биоресурсов, совершенную группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 256 УК РФ). Каждый из мужчин получил два года и четыре месяца лишения свободы условно.

Ущерб был добровольно погашен фигурантами, лодка и орудия лова конфискованы, отметили в надзорном ведомстве.

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