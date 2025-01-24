Охотоморская путина идет под присмотром спасателей

Безопасность рыбацкого флота на охотоморской минтаевой путине обеспечивает ледокольное спасательное судно «Справедливый». Его водолазы уже освободили один траулер от намотки.

«Справедливый» вышел из порта Владивостока на дежурство еще 10 декабря, рассказал Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей Пухов.

ЛСС уже успело провести аварийно-спасательную операцию — у БАТМ «Генерал Трошев» в конце декабря произошла очень сложная намотка на винт. «Только 4 января размотали, буквально неделю водолазы «жили» под водой, втроем пытались освободить винт», — отметил руководитель ЭО АСР.

Сейчас «Справедливый» дежурит у Западной Камчатки. О дислокации ЛСС регулярно докладывают на еженедельных штабах путины в Росрыболовстве. Дежурство судна продлится до 1 мая.

При этом спасательный буксир «Преданный» обеспечивает безопасность рыбацкого флота в Японском море, а ЛСС «Суворовец» находится в Петропавловске-Камчатском, чтобы в случае необходимости прийти на помощь судам в Беринговом море.

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