Белое озеро обеспечило рекорд рыбакам Вологодчины

В прошедшем году в Вологодской области предприятия добыли 1641 тонну водных биоресурсов. При этом на Белом озере норовили рекордное за 10 лет количество рыбы — 891 тонну.

Промысел велся на озерах Белое, Воже, Кубенское, Онежское, Великое, Ярбозеро, водохранилищах Рыбинское, Шекснинское, Белоусовское, Вытегорское, Ковжское и реках Елома, Модлона, Молога, Лежа и Вытегра, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства области.

«На Белом озере рыбодобывающими организациями выловлено рекордное за 10 лет количество рыбы — 891 тонна, что составило более 54% от общего вылова по всем водным объектам региона», — отметил первый заместитель губернатора области — руководитель администрации губернатора области Юрий Умеренко.

Он также подчеркнул, что промысел в остальных водоемах, за исключением Онежского озера, показал положительную динамику по сравнению с 2023 г.

На Рыбинском водохранилище добыли 336 тонн, на Кубенском — 102 тонны, на Шекснинском — 82 тонны. Реки принесли рыбакам региона 83 тонны. На Онежском озере выловили 71 тонну, на озере Воже — 70 тонн. Традиционно в уловах преобладал лещ — 30% от общего вылова.

Промысел вели 29 рыбохозяйственных организаций. Они работали на 77 рыболовных участках и на водных объектах, где такие участки не формировались.

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