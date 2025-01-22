Карелия подсчитала морские уловы

По итогам 2024 г. карельские предприятия добыли почти 110 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Основу уловов составили путассу, треска, пикша, сельдь, скумбрия, мойва и северная креветка.

В Республике Карелия подвели итоги работы рыбодобывающих предприятий в 2024 г. Общий вылов составил 109,3 тыс. тонн, из которых большая часть — 106,3 тыс. тонн — традиционно приходится на промысел в Баренцевом море и Атлантике.

В рамках океанического рыболовства карельские компании освоили 31,5 тыс. тонн путассу, 30,3 тыс. тонн трески и пикши, 14,2 тыс. тонн атлантической сельди, 13,1 тыс. тонн скумбрии, 12 тыс. тонн мойвы и 2 тыс. тонн северной креветки. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, в 2024 г. к работе на Северном бассейне приступил новый ярусолов-процессор «Гандвик-1», построенный по заказу РК «Вирма» по программе инвестиционных квот.

На Белом море предприятия региона выловили 101 тонну рыбы и собрали 1118 тонн водорослей (961 тонну фукуса и 157 тонн ламинарии). По сравнению с 2023 г. объемы сбора морских водорослей увеличились на 20%.

В пресноводных водоемах республики добыто 1804 тонны рыбы, в том числе 584 тонны корюшки и 509 тонн ряпушки.

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