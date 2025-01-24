Рыбоводов Северного Кавказа ждут новые участки

Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства выставило на торги шесть участков для аквакультуры: два в Северной Осетии — Алании и четыре в Дагестане. Заявки можно подавать до 17 февраля.

У всех лотов отдельные страницы на torgi.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. В Северной Осетии аквафермерам предлагают рыбоводные участки в Алагирском районе в районе села Нижний Зарамаг. Площадь этих РВУ составляет около 7,5 га каждый, начальные цены — 60,2 тыс. и 60,5 тыс. рублей.

В Республике Дагестан рыбоводов ждут участки площадью 2,72 га, 0,64 га, 1 га и 10,2 га. Они расположены в Казбековском и Хунзахском районах, стартовая стоимость варьируется от 5,5 тыс. до 87,8 тыс. рублей.

Электронный аукцион намечен на 24 февраля. Все РВУ предоставляются на условиях обособленного водопользования.

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