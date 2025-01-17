Дагестан подвел итоги года в аквакультуре

В 2024 г. в Республике Дагестан произвели продукции аквакультуры на 1,2 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Значительный рост наблюдается в форелевом хозяйстве.

За 2024 г. объем производства продукции аквакультуры в Дагестане составил 6,7 тыс. тонн. Это 1,2 тыс. тонн больше, чем в предшествующем году, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального комитета по рыбному хозяйству.

Сейчас общая площадь прудовых хозяйств республики превышает 14 тыс. га (в 2023 г. — 12,7 тыс. га). Из них на озерные хозяйства приходится более 4 тыс. га, на прудовые — свыше 10 тыс. га.

Значительный рост производства наблюдается в форелевом хозяйстве. Так, инвестиционный проект компании «Ирганайская форель» к концу 2025 г. предполагает выращивание и реализацию порядка 1500 тонн этой ценной рыбы.

Компания «Рост АКВА» в нынешнем году намерена запустить проект стоимостью 1,4 млрд рублей по выращиванию форели в селе Нечаевка. Предусмотрено создание крупного хозяйства по круглогодичному выращиванию 3 тыс. тонн форели.

Ожидается, что производство форели даст новый толчок для развития агро- и гастротуризма в республике.

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