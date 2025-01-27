Трепанг из Приморья успешно проходит проверку для поставок в Китай

С начала нового рабочего сезона Приморский филиал Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции исследовал пробы от четырех экспортных партий дальневосточного трепанга.

В Национальном центре безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции рассказали о проверке первых в этом году экспортных партий трепанга в Приморье. Образцы госинспекторы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора отобрали в рамках контроля за экспортом в Китай.

Сотрудники Приморского филиала исследовали пробы от двух партий сушеного трепанга и по одной пробе от партий варено-мороженого и варено-соленого трепанга, сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРСП. Общий вес продукции составил 0,8 тонны.

Всего специалисты испытательной лаборатории провели 98 исследований партий. Они проверены на соответствие по микробиологическим, органолептическим показателям, а также на соответствие нормативам по содержанию тяжелых металлов и токсичных элементов.

«В результате в каждом случае установлено соответствие продукции показателям качества и безопасности, установленным в Российской Федерации, а также нормативным требованиям страны-импортера», — отметили в учреждении.

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