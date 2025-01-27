В законодательство о волонтерстве внесли «природоохранные» изменения

Правительство определило новые сферы взаимодействия волонтеров с органами власти. Одно из таких направлений — охрана окружающей среды, деятельность на ООПТ, сбережение объектов животного и растительного мира, предотвращение нарушений природоохранного законодательства.

Перечень видов волонтерской деятельности, которая может вестись при взаимодействии с органами государственной власти, расширен постановлением правительства от 24 января 2025 г. № 40.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина, перечень видов волонтерской деятельности, которая может вестись при взаимодействии с государством, был утвержден в 2018 г. До сих пор туда входило четыре направления работы, предполагающие содействие добровольцам и волонтерам в оказании медицинской помощи, социальных услуг, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

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