С морских котиков сняли опасные «ошейники»

На острове Тюлений в Сахалинской области общественники провели новую спасательную операцию для морских котиков. Волонтеры избавили от пластиковых пут 112 животных.

Мероприятие организовали НКО клуб «Бумеранг» и его волонтерская группа «Друзья океана». Общественники помогали тюленям совместно с научной группой Совета по морским млекопитающим под руководством биолога Владимира Бурканова. Это уже пятая такая экспедиция на Тюлений (первую провели в 2020 г.).

«Мы считаем важным и необходимым помогать тюленям, травмированным пластиком, — отметила руководитель «Бумеранга» Валентина Мезенцева. — Животные не могут ждать, пока человечество разберется с проблемой загрязнения океана. Поэтому мы проводим экспедиции на остров Тюлений. Это история про ответственное отношение к океану и животным. Каждый спасенный тюлень вдохновляет все больше людей на решение проблемы загрязнения моря».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе «Друзей океана», в этой экспедиции приняли участие волонтеры из разных городов России. Спасателями группы помощи стали не только сахалинцы, но и участники с Камчатки, из Приморья, с Урала, а также питерцы и москвичи.

В этом году волонтеры наблюдали меньше запутанных животных по сравнению с прошлыми экспедициями. На острове уже много распутанных котиков с зажившими шрамами.

За прошлые четыре года общественники освободили 370 тюленей. Иногда приходится долго всматриваться в зверя, чтобы понять — это открытая рана, или уже шрам. Самые сложные случаи — животные, которые попали в жаберные сети из лески. Такой тонкий «ошейник» часто плохо виден спасателям, но это всегда глубокая опасная рана.

«На берегу я делаю сама простые вещи, которые уменьшают риск запутывания тюленей, и всем рекомендую их применять, — обратила внимание волонтер «Друзей океана» Валентина Косова. — Если вы находите на берегу закольцованные веревки, разрезайте их. В идеале, выносить с собой весь такой мусор, но, если это невозможно, то хотя бы разрежьте петли, чтобы они не стали чьей-то ловушкой».

На Тюленьем группа работает 10 дней в году и охватывает около 20% территории лежбища, чтобы избежать излишнего беспокойства. Ветеринарные врачи делают животным анестезию при помощи дистанционного инъектора. Благодаря анестезии удается спасать тяжелых «пациентов» и крупных самцов, помочь которыми при помощи сачка невозможно.

Отмечено, что экспедиция «Бумеранга» на остров Тюлений уже второй год полностью организована на частные пожертвования. Волонтеры благодарят всех неравнодушных жителей России и организации, сделавшие вклад в спасение морских котиков.

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