Озеро под Новгородом предлагают для рыбоводного хозяйства

В Новгородской области на аукцион выставили озерный участок для индустриальной аквакультуры. Заявки можно подавать до 21 февраля.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок площадью 69 га расположен на озере Рыдоложь (Гусевское) в Пестовском районе.

Стартовая цена лота — 220 тыс. рублей. Торги предполагается провести 7 марта в Санкт-Петербурге. Акватория предоставляется на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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