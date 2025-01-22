Аквакультуре посвятят специальную экспозицию в Питере

На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге в этом году появится специализированная экспозиция по аквакультуре. Организовать ее побудило внимание посетителей питерских отраслевых мероприятий к аквакультурной тематике, сообщили операторы Seafood Expo Russia.

Из всех посетителей выставки в прошлом году более 18% отдали предпочтение именно сектору рыбоводства. «Мы считаем, что аквакультура — очень перспективное направление в отрасли. И соответственно, на выставке», — рассказал ранее на конференции Fishnews Online гендиректор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Специализированная экспозиция Aqua Farm Global объединит рыбоводов с поставщиками оборудования, кормов, посадочного материала и ветпрепаратов, также будут представлены разработки в области генетики и селекции, перечислили основные направления в пресс-службе ESG.

«Центральным элементом станет действующая УЗВ с оборудованием в работе, вокруг которой будут организованы стенды. Наряду с рыбоводными предприятиями и частными аквафермерами здесь же будут представлены производители оборудования, поставщики кормов, посадочного материала и ветеринарных препаратов, профессиональные ассоциации и профильные научные учреждения», — заявили в пресс-службе.

В рамках деловой программы планируется рассмотреть технологии повышения выживаемости гидробионтов, вопросы экономического развития сектора. Это в том числе тематика реализации продукции. Посетителям обещаны выступления практиков и информация о лучших зарубежных практиках.

Экспозиция будет работать в рамках Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге с 22 по 24 октября.

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