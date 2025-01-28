СМИ и соцсети помогают узнать о рыбных фестивалях
Участники опроса Fishnews рассказали, откуда они получали информацию о таком популярном формате популяризации рыбы и морепродукты, как рыбные фестивали.
Рыбные фестивали стали темой нового опроса в телеграм-канале Fishnews. Этот формат активно используется для продвижения продукции из водных биоресурсов.
Чаще всего источником информации о рыбных фестивалях служат СМИ и соцсети — именно эти варианты выбрало большинство участников голосования (56% и 47% соответственно). Узнают о таких мероприятиях и от родственников и знакомых (11% голосов). 7% голосов набрал вариант «узнали о специальной акции при посещении ресторана или кафе».
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