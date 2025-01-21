Рыбопереработка и внутренний рынок: читатели Fishnews рассказали о наиболее интересных темах

Проблематика российской рыбопереработки и продвижение рыбной продукции на внутреннем рынке участники опроса назвали в числе наиболее интересных тем для обсуждения в рамках коммуникационного проекта Fishnews Online.

Острые и резонансные вопросы рыбной отрасли регулярно обсуждаются на площадке Fishnews Online. Коммуникационный проект действует с 2020 г. В обсуждениях участвуют представители предприятий рыбной отрасли и смежных сфер, федеральных и региональных госорганов. Также на площадке Fishnews Online регулярно собирается Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Участие экспертов из разных регионов и отраслей помогает посмотреть на традиционные проблемы под неожиданным углом.

Важно не только обсудить, но и рассказать об итогах обсуждения: материалы аккумулируются на сайте в специальной рубрике. За пять лет в ней выходили публикации по самым разным темам.

Как показал опрос, наиболее интересна читателям Fishnews Online проблематика российской рыбопереработки (50% голосов). Востребована и информация о продвижении рыбной продукции на внутреннем рынке. В прошлом году, напомним, правительство приняло специальную дорожную карту в этой сфере. С представителями рыбоперерабатывающей отрасли мы обсуждали, что поможет росту потребления рыбы и морепродуктов.

Борьба с административными барьерами замыкает тройку самых популярных тем с 43% голосов. 42% участников опроса выбрали в качестве наиболее интересной темы развитие отечественной аквакультуры. 31% — экспорт рыбной продукции и его вопросы.

При этом вариант «Строительство промыслового флота, реализация программы «квот под инвестиции» замыкает рейтинг по популярности.

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