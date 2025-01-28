Рыболовы из Югры ждут суда за нелегальный промысел

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре двое жителей Нефтеюганского района обвиняются в незаконном вылове осетровых и другой рыбы. Правоохранители оценивают ущерб более чем в 2 млн рублей.

Фигурантам инкриминируют преступления, предусмотренные частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавсредства и запрещенных орудий лова группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба) и частью 3 статьи 258.1 УК РФ (нелегальный вылов особо ценных водных биоресурсов, занесенных в российскую Красную книгу, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры ХМАО, в августе прошлого года обвиняемые при помощи сети и моторной лодки добыли 4 сибирских осетров, 37 стерлядей и 11 особей других водных биоресурсов.

Уголовное дело направили в суд. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании с фигурантов причиненного ущерба.

Читайте также: За покушение на пограничника камчатцам ужесточили наказание

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews