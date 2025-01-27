За покушение на пограничника камчатцам ужесточили наказание

Трое жителей Камчатки обжаловали свои приговоры по делу о попытке утопить пограничника, который застал их за выгрузкой краба. В апелляции суд увеличил «тюремную» составляющую отбытия наказания, впоследствии Верховный суд согласился с этим приговором.

В марте 2022 г. трое жителей Камчатки выгружали краба с моторной лодки в районе причала судоремонтной верфи Петропавловска-Камчатского. Для проверки законности происхождения крабов на лодку прибыл сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

Отказавшись выполнить законные требования пограничника, мужчины сбросили его за борт. Сотрудник погранслужбы самостоятельно доплыл до причала, однако остался жив только благодаря помощи двух матросов, находящихся неподалеку. Они вытащили пострадавшего из ледяной воды и передали медикам.

За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов суд первой инстанции на основании обвинительного вердикта присяжных назначил двум фигурантам наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а последующих — в исправительной колонии строгого режима. Третьему дали 12 лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, последующих — в исправительной колонии строгого режима.

Решение было оспорено как стороной защиты в части суровости назначенного наказания, так и прокурором — в части мягкости наказания. По итогам рассмотрения уголовного дела суд второй инстанции усилил наказание осужденным в части отбывания срока лишения свободы в тюрьме до 2 лет 6 месяцев, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Не согласившись, осужденные обжаловали приговор в Верховном суде, который поддержал позицию прокуратуры и оставил решение без изменений.

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