Озера Якутии выставили на торги

В Республике Саха (Якутия) объявили аукцион на семь озерных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки можно подавать до 26 февраля.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 11 га до 163 га расположены на озерах в Намском и Хангаласском районах, а также в Якутске.

Видовой состав объектов пастбищной аквакультуры — муксун, пелядь, чир, ряпушка, карась, щука. Стартовые цены лотов составляют от 1 тыс. до 213 тыс. рублей.

Торги планируется провести 24 марта в Якутске. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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