Якутия готовится к работе по новому закону о рыболовных участках

В Республике Саха (Якутия), как и в других регионах с добычей анадромных видов рыб, продумывают обязательства для пользователей рыболовных участков. По новому закону, добытчики анадромных должны будут выполнять соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона.

Подготовку к перезакреплению на новых условиях участков для добычи анадромных видов рыб обсудили на совещании в Якутии.

Предполагается участие добытчиков анадромных рыб в мероприятиях по социально-экономическому развитию Булунского, Жиганского, Аллаиховского, Абыйского улусов. Соглашение с региональными властями будет предусматривать ряд обязательств, направленных на благоустройство сельских территорий, а также реализацию рыбной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

Будет проработан вопрос реализации 40 тонн омуля на ярмарке «Рыба Якутии» по ценам ниже рыночных. Это позволит поддержать местное население и увеличит долю потребления рыбной продукции, отметили в пресс-службе.

Напомним, что федеральный закон, пересматривающий принципы доступа к рыболовным участкам для вылова анадромных видов рыб, был принят в 2023 г. При этом новые обязательства будут включаться уже в новые договоры на РЛУ. Сейчас обсуждаются сроки проведения кампании по перезаключению договоров без торгов — конкурсов и аукционов.

В пресс-службе также привели данные Восточно-Сибирского теруправления Росрыболовства об объемах возможного вылова анадромных рыб — арктического омуля, горбуши и кеты — в 2025 г. в Восточно-Сибирском бассейне. В реке Лена это 944,545 тонны (на 28,498 тонны больше, чем в 2024 г.). На реке Индигирка — 325,75 тонны (на 48,97 тонны больше). На реке Анабар — 10 тонн (на уровне прошлого года). На реке Оленек — 40 тонн (также на уровне нынешнего года).

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