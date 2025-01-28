В Нижегородской области прибавила товарная аквакультура

Объемы продукции товарной аквакультуры в Нижегородской области за 2024 г. составили 668 тонн — на 104 тонны больше, чем в предыдущем году. Основу выращивания составляют карповые виды рыб.

За 2024 г. в Нижегородской области произведена 381 тонна товарной рыбы и 287 тонн рыбопосадочного материала. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

«Увеличение объемов производства товарной рыбы оказывает положительное влияние на экономику региона, способствуя развитию агропромышленного комплекса, а также укреплению продовольственной безопасности», — прокомментировал министр Роман Воробьев.

Основу производства продукции товарного рыбоводства составляют карповые виды (карп, амур, толстолобик) — 83%. Второе место занимают сомообразные виды рыб (клариевый сом) — 17%.

В ведомстве отметили, что из общего объема товарной рыбы 599 тонн (около 90%) произведено компаниями, которые являются получателями субсидий областного бюджета.

В регионе действует госпрограмма «Охрана животного мира Нижегородской области». В рамках программы министерство ежеквартально проводит отбор рыбоводных хозяйств, претендующих на получение субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на один килограмм реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку продукции товарной аквакультуры.

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