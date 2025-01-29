Росрыболовство рассказало о результатах на промысле

С начала года российские пользователи освоили более 370 тыс. тонн водных биоресурсов. На Дальневосточный бассейн приходится 332,7 тыс. тонн, в том числе добыто 207,8 тыс. тонн минтая.

Трески на Дальнем Востоке поймали 12,4 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн к уровню прошлого года), тихоокеанской сельди — 97 тыс. тонн (+20,3 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне добыли 16,6 тыс. тонн. Уловы трески составили 11,6 тыс. тонн, пикши — 2,6 тыс. тонн.

В Западном бассейне предприятия освоили 5 тыс. тонн, что на 2,2 тыс. тонн больше показателя за отчетный период 2024 г. Шпрота наловили 2,8 тыс. тонн (+1,3 тыс. тонн), балтийской сельди — 2,2 тыс. тонн (+0,9 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки взяли 3,7 тыс. тонн, из которых 3,4 тыс. тонн пришлось на хамсу.

Волжско-Каспийский бассейн принес 4,8 тыс. тонн (+93% к уровню 2024 г.). Кильки поймали 4,8 тыс. тонн, что на 2,3 тыс. тонн больше, чем за отчетный период прошлого года.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 7,6 тыс. тонн. Это на 56,6% выше уровня 2024 г.

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