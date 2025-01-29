Предприятия Хабаровского края обновили рекорд по уловам

Общий вылов Хабаровского края в 2024 г. составил 561,5 тыс. тонн водных биоресурсов. Это больше, чем в предыдущем рекордном году.

Данные по вылову водных биоресурсов за 2024 г. привел на правительственном часе в Законодательной думе Хабаровского края председатель регионального комитета рыбного хозяйства Никита Король, сообщает корреспондент Fishnews.

За прошлый год освоена 561,5 тыс. тонн водных биоресурсов, тогда как в 2023 г. — 559,2 тыс. тонн. Регион стабильно занимает четвертое место в Дальневосточном федеральном округе и пятое в России по объемам вылова, обратил внимание руководитель комитета.

В структуре добычи по краю лидируют минтай (221,3 тыс. тонн в 2024 г.), сардина-иваси — 177,1 тыс. тонн, сельди — 81,3 тыс. тонн. Важное социальное значение имеет промысел лососевых: в прошлом году путина обеспечила вылов 40,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов — основные объемы при этом обеспечила Северо-Охотоморская подзона. Далее по вкладу в общий вылов лососевых идут Амур и Амурский лиман, а затем — подзона Приморье.

Читайте также — Сергей Рябченко: От сроков и платы будут зависеть результаты перезакрепления рыболовных участков

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews